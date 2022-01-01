مستوطنون يقتحمون منطقة نبع سيلون جنوب نابلس

نابلس /سما/

اقتحم مستوطنون، مساء يوم الثلاثاء، منطقة نبع سيلون في بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في مجال الاستيطان بشار القريوتي: "إنّ مستوطني "شيلو" اقتحموا نبع سيلون وقاموا بتأدية طقوس تلمودية. ويتربص الاحتلال والمستوطنون بأهالي قريوت، الذين يحاولون استرداد أراضيهم، والصمود عليها أمام عربدة الاحتلال ومصادرته الأراضي عنوة.



ويتربص الاحتلال والمستوطنون بأهالي قريوت، الذين يحاولون استرداد أراضيهم، والصمود عليها أمام عربدة الاحتلال ومصادرته الأراضي عنوة.

كما يسعى الاحتلال لتحويل (1600 دونم) في قريوت من منطقة (ب) إلى منطقة (ج)، ليتبقى 900 دونم فقط من منطقة (ب)، لدمج البؤر الاستيطانية الصغيرة بالمستوطنات الكبيرة في المنطقة وخلق تواصل جغرافي بينها، وهي "عيلي وشيفوت راحيل وشيلو".

