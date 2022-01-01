خضر عدنان: رسالة سرايا القدس وصلت الاحتلال

جنين /سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ "خضر عدنان"، اليوم الثلاثاء، "إن الاحتلال يعي جيداً التحذيرات التي تطلقها سرايا القدس، وقد وصلته الرسالة من قبل في إضراب المحرر محمد علان إلى مئات الاسرى المضربين، رفضًا لاعتقالهم داخل المعتقلات".

وأضاف القيادي عدنان، "نحن على ثقة بأن حركة الجهاد الإسلامي لن تترك أبنائها الأسرى في هذه المعركة لوحدها في مجابهة السجان".

وذكر أن الاحتلال ومن خلال اجراءاته الانتقامية بحق الأسرى يريد أن يرمم صورته التي داسها أبناء حركة الجهاد الإسلامي، مؤكدًا أن إدارة السجون تنفث غضبها بالتنكيل بالأسرى وتحويلهم للتحقيق، وتفكيك التنظيم داخل السجن.

وشدّد عدنان، على أن الأسرى بالسجون من كافة التنظيمات لن يتركوا الاحتلال يستفرد بإخوانهم الأسرى في الجهاد الإسلامي.

وتابع: "الأسير الفلسطيني مسنود الظهر بشعبه ومقاومته التي تقول له نحن معكم ولن نترككم ولن نخذلكم، وأن حرية الأبطال الستة انتصار كبير لا يسطره إلا الأبطال".

وأوضخ عدنان: "علينا أن نتحرك أكثر على المستوى الجماهيري والشعبي والخروج بمظاهرات مختلفة في كل الساحات دعماً للأسرى".