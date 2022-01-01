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أحكام وتمديد أسرى وإفراجات

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وتمديد أسرى وإفراجات



رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم ، على الأسير عاهد سليم حسين من جنين بالسجن الفعلي لمدة عامين، والأسير علام ضرار عبد المالك من طوباس بالسجن الفعلي لمدة عامين ، والأسير زياد جعفر فارس من نابلس بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف ، والأسير نور خليل أبو حسين من طولكرم بالسجن لمدة عام وغرامة خمسة الاف شيكل .

ومددت المحاكم اعتقال الأسير فراس زكي ابو شطة من طوباس لمدة شهرين ، والأسير علي برهان سليمان من طولكرم لمدة 88 يوماً ، والأسير عوني خالد برهوم من رام الله لمدة شهر ونصف ، والأسير ذياب صالح حسن من نابلس لمدة شهرونصف .

وأجل الاحتلال الافراج عن الأسير عمار حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس الذي كان مقرراً اليوم بعد 3 شهور من الاعتقال .

وأفرج الاحتلال عن الأسير عصام يحيى صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس يتنسم الحرية بعد اعتقال استمر 9 سنوات ، الأسير عبدالله محمد عبيات من بيت لحم بعد اعتقال 7 سنوات ،ـ والأسير رمزي محمد الهريمي من بيت لحم بعد اعتقال 20 شهرا ، والأسير رشيد الرشق من القدس ، بعد اعتقالٍ دام 19 شهراً ، و الأسير عبد الله عفيف زكارنة من جنين بعد اعتقال إداري استمر 14 شهرا والأسير مجد صالح دهامشه من كفركنا بالداخل بعد اعتقال استمر 4 شهور خلال هبه الكرامة.

#محاكم الاحتلال العسكرية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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