الاحتلال يعتقل 3 شبان بشبهة مساعدة الاسرى الفارين وحملة تفتيش واسعة في قريتي الناعورة وطمرة

القدس المحتلة /سما/

أوقفت الشرطة الإسرائيليّة، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبّان بزعم أالاشتباه بأنّهم قدّموا المساعدة للأسرى الستّة الذين نجحوا بالفرار من سجن الجلبوع، أمس الإثنين، وهم من قرية الناعورة شرق مدينة العفولة بالداخل .

وتقوم قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها وجهاز الأمن العام (الشاباك)، منذ ساعات عدة، بحملة تفتيش واسعة في قريتي الناعورة وطمرة الزعبية بمنطقة مرج ابن عامر، عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع، فجر أمس.

وأفاد شهود عيان، أن قوات كبيرة من الشرطة انتشرت في المنطقة وتواصل أعمال البحث والتفتيش عن الأسرى الستة، وطالت التفتيشات مساجد ومرافق عامة، وتقوم الشرطة بالاستيلاء على كاميرات المراقبة وفحصها، كما نصبت حواجز في شوارع وطرقات عدة.

وتكثف السلطات الإسرائيلية البحث والتفتيش إثر فرار ستة فلسطينيين من سجن جلبوع الشديد الحراسة في شمالي إسرائيل، فجر الإثنين، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، بينما تشن إسرائيل حملة بحث واسعة عنهم.

وكان الأسرى الستة في الزنزانة ذاتها، وفروا عبر نفق نجحوا في حفره على مدى عدة أشهر.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صورا ومقاطع فيديو تظهر نفقا ضيقا حُفر أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات.

ونقل عن الجيش الإسرائيلي أن قواته “تساعد في ملاحقة السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع”، وإنه “خصص طائرات للقيام بمهام المراقبة”.

يذكر أن الأسرى الستة الذين فروا من جلبوع الإسرائيلي، فجر أمس الإثنين، هُم: الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة جنين، معتقل منذ العام 1996، محكوم مدى الحياة، والأسير محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة جنين معتقل منذ العام 2002، ومحكوم مدى الحياة، والأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ العام 2003، ومحكوم مدى الحياة، والأسير أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان معتقل منذ العام 2006 ومحكوم مدى الحياة، والأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ العام 2019 وكان موقوفا، والأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ العام 2019. عرب 48