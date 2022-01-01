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إتلاف 89 مركبة غير قانونية شرق بيت لحم

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إتلاف 89 مركبة غير قانونية شرق بيت لحم



رام الله / سما /

 أتلفت الشرطة وقوات الأمن الوطني والاجهزة الامنية، 89 مركبة غير قانونية وذلك خلال حملة تم القيام بها صباح الثلاثاء، لاجتثاث هذه الظاهرة في مناطق الريف الشرقي وألقت القبض على 3 مطلوبين بمحافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه واستجابة لمطالب المواطنين في في مناطق الريف الشرقي بمحافظة بيت لحم، بضرورة التخلص من المركبات الغير القانونية التي تستخدم بطريقة تعرض سلامة الآخرين للخطر، وحرصا على فرض سيادة القانون في مناطق الريف قامت الشرطه وقوات الأمن الوطني و الاجهزه الامنيه صباح اليوم بحمله امنيه على المركبات الغير القانونيه استمرت لساعات طويله في بلدات العبيديه ودار صلاح شرق محافظة بيت لحم وتم خلالها اتلاف 89 مركبة غير قانونية شملت سيارات ودراجات ناريه والقت القبض على 3 مطلوبين صادر بحقهم احكاماً قضائيه مختلفه.

من جهته أكد العميد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم أن هذه الحملة ستستمر لتشمل كافة ارجاء محافظة بيت لحم وذلك للقضاء على هذه الظاهرة وتأمين حياة أفضل للمواطنين مؤكداً على أن هذه الظاهرة تشكل عبئاً على المواطن كون هذه المركبات تفتقر لشروط السلامة العامة مما تعرض سلامته للخطر.

وناشد العميد الحاج المواطنين بعدم استخدام هذه المركبات وعدم التنقل بها حرصا على حياتهم وحياة عائلاتهم وضرورة إبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 في حال تم استخدامها من قبل الآخرين .

#الشرطة الفلسطينية #اتلاف

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