اللجنة السياسية تناقش آليات التحرك السياسي على الساحتين الأمريكية والأوروبية

رام الله / سما /

اجتمعت، ظهر الثلاثاء، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة السياسية المشكلة من أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية والحكومة برئاسة الدكتور زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور اعضاء تنفيذية منظمة التحرير صالح رأفت، د. احمد مجدلاني، د. واصل ابو يوسف، د. فيصل عرنكي، بسام الصالحي، ووزير الخارجية رياض المالكي وعضو مركزية حركة فتح روحي فتوح.

وناقشت اللجنة الوضع السياسي الحالي والتحديات التي تواجه العمل السياسي الفلسطيني وسبل تطويره.

كما تم مناقشة العمل على الساحتين الأمريكية والأوروبية لتوفير الدعم السياسي اللازم للمشروع الوطني الفلسطيني، والاستفادة من كافة الوسائل المتوفرة بالتواصل مع الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، والعمل معها للتأثير على سياسات ومواقف الدول التي يعيشون بها .

وركز الحضور على أهمية العمل مع البرلمانات وخاصة الكونجرس الأمريكي ومؤسسات المجتمع المدني للتأثير على صانعي القرار لدعم قضايا شعبنا الوطنية وتحصيل حقوقه .

ويذكر ان اللجنة تضم في عضويتها ايضا عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد ورئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتية وعضو مركزية حركة فتح حسين الشيخ.