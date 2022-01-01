  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بجلسات علنية.. تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل نزار بنات

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بجلسات علنية.. تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل نزار بنات



رام الله / سما /

 أعلن المحامي غاندي أمين، المكلف بمتابعة قضية المعارض السياسي نزار بنات، أنّ أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتله، ستعقد الثلاثاء 14 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبحسب أمين، فإنّ الجلسة ستعقد في مقر القضاء العسكري برام الله عند العاشرة صباحًا، وستكون علنية.

وأشار المحامي إلى أنه بإمكان وسائل الإعلام تقديم طلب لدى المحكمة العسكرية الخاصة إذا رغبت بالتصوير أو التسجيل داخل المحكمة.

وتقرّر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية المشاركين باغتيال الناشط نزار بنات، الذي استشهد جرّاء تعرّضه للتعذيب.

الأحد الماضي، قال المفوض السياسي العام، والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات،إن "النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية نزار بنات، وتقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل".

وقبل أيام، أعلن المحامي أنه تقرر توجيه الاتهام لـ14 من جميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القبض على نزار بنات، الأمر الذي أدى لمقتله.

#نزار بنات #محاكمة قتلة بنات #الاجهزة الامنية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن حادثه غريبة ومعقدة تتعلق بعملية نفق الحرية

هكذا احتفى التونسيون بأبطال “نفق الحرية”

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس تهدد اسرائيل: كل خيارتنا مفتوحة ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم

جلبوع

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن حادثه غريبة ومعقدة تتعلق بعملية نفق الحرية

الأوضاع تتجه نحو تصعيد خطير.. أسرى الجهاد يهددون بحرق الغرف.. وادارة سجون أبلغتهم بالتالي

التحقيق في دخول معدات ممنوعة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية انتزاع الحرية

مدير سجن جلبوع السابق: الأسرى انتصروا في حرب الأدمغة وهم أكثر إبداعاً من سجانيهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية