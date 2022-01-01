بجلسات علنية.. تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل نزار بنات

رام الله / سما /

أعلن المحامي غاندي أمين، المكلف بمتابعة قضية المعارض السياسي نزار بنات، أنّ أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتله، ستعقد الثلاثاء 14 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبحسب أمين، فإنّ الجلسة ستعقد في مقر القضاء العسكري برام الله عند العاشرة صباحًا، وستكون علنية.

وأشار المحامي إلى أنه بإمكان وسائل الإعلام تقديم طلب لدى المحكمة العسكرية الخاصة إذا رغبت بالتصوير أو التسجيل داخل المحكمة.

وتقرّر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية المشاركين باغتيال الناشط نزار بنات، الذي استشهد جرّاء تعرّضه للتعذيب.

الأحد الماضي، قال المفوض السياسي العام، والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات،إن "النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية نزار بنات، وتقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل".

وقبل أيام، أعلن المحامي أنه تقرر توجيه الاتهام لـ14 من جميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القبض على نزار بنات، الأمر الذي أدى لمقتله.