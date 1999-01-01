البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك فلسطين يُخصصان5 مليون دولار أمريكي لتمويل التجارة الخارجية في الضفة والقطاع

رام الله/سما/

اتفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مع بنك فلسطين على تخصيص مبلغ تمويلي بـ 5 مليون دولار أمريكي سيتم صرفها من خلال بنكفلسطين لدعم القطاع التجاري، وتعزيز أنشطة التصدير والاستيراد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد تضرر هذا القطاع وتأثره بجائحة كورونا.

ويهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشراكة مع بنك فلسطين منهذا التمويل التجاري، إلى إصدار ضمانات لصالح البنوك المعززة لخطاب الاعتماد في الخارج، لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، هذا إلى جانب الحفاظ على استمرارية القطاع التجاري وديمومته بعد تأثره بالجائحة.

وسيتمكن بنك فلسطين من خلال انضمامه إلى برنامج تعزيز التجارة (TFP) من الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 100 بنك مُصدر في التمويل الخارجي، و800 بنك معزز لخطاب الاعتماد في جميع أنحاء العالم، الإمر الذي سيساهم في تعزيز التجارة الدولية مع فلسطين، من خلال توسيع شبكة البنوك العالمية التي يتعامل معها، هذا بالإضافة إلى خلق فرص عمل، وإتاحة المجال لتطوير منتجات جديدة مثل التخصيم في تمويل التجارة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة، بما فيها العمليات التجارية للاستفادة من استيراد وتصدير المعدات والخدمات التي تعنى بالطاقة.

من جانب آخر، عمل بنك فلسطين فعلياً على إصدار خطابات الإعتمادلعمليات الإستيراد منذ العام 2000 من خلال البنوك الدولية مثل Deutsche Bank AG وCommerzbank AG وHSBCوCITIBANK N.A.، وفي العام 2002 أسس البنك الذي تغطي فروعه الضفة الغربية وغزة دائرة التجارة الدولية للتعامل مع كافة العمليات التجارية الخارجية.

ويقوم بنك فلسطين بإصدار جميع أنواع خطابات اعتماد الاستيراد، بما في ذلك خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء والقابلة للتحويل والقبول، والمفاوضات، والمدفوعات المؤجلة والمؤكدة وغير المؤكدة والاحتياطية، حيث يقوم عملاء بنك فلسطين باستيراد كافة أنواع البضائع من جميع أنحاء العالم واستلام الفواتير الواردة وإرسال الفواتير الصادرة للتحصيل إلى مختلفالبلدان، علماً أن حجم التمويل التجاري يعادل نحو USD 70,000,000دولار أمريكي سنوياً في فلسطين.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعب دورًا حيويًا في دعم التجارة منذ إطلاقه برنامج تعزيز وتسهيل العمليات التجارية الدولية بين البنوك EBRD TFP في العام 1999، على شكل ضمانات وقروض قصيرة الأجل للبنوك المشاركة في هذا البرنامج، وشركات التخصيم، حيث سجل البرنامج سنويًا حجم قياسي للتجارة تجاوز 3.3 مليار يورو في عام 2020، كما وقع البنك على 14 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 61 مليون دولار أمريكي منذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة.