الغرفة التجارية بغزة تعلن تسلّمها تصاريح للعمل من الشؤون المدنية

غزة / سما /

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في قطاع غزة، مساء يوم الثلاثاء، عن استلام عدد 290 تصريح من وزارة الشؤون المدنية من أصل 470 تصريحًا بغزة لتجار تقدموا بطلبات تجديد لتصاريحهم.

وذكرت الغرف التجارية الصناعية، في بيان لها، أنه تم فرز وتوزيع التصاريح حسب الغرف التجارية كالتالي:

97 غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

64 غرفة تجارة وصناعة محافظة الشمال

26 غرفة تجارة وصناعة محافظة الوسطى

76غرفة تجارة وصناعة محافظة خانيونس

27 غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح

واشارت الغرفة التجارية، أنّ مؤسسات القطاع الخاص استلمت باقي التصاريح الواردة بعد فرزها، داعيةً التجار ممن لهم تصاريح صادرة الحضور إلى مقرات الغرف التجارية في كافة المحافظات لاستلام التصاريح الخاصة بهم.