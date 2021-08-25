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مرفق رابط فحص.. إعلان نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية"

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط فحص.. إعلان نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية"



غزة / سما /

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة لدورة العام 2020-2021 (الدورة الثانية) مساء اليوم الثلاثاء عبر الموقع www.psge.ps 

وعقدت الوزارة اليوم اجتماعاً ناقشت فيه نتائج الدورة الثانية وإقرارها والتي نُفذت في الفترة من 14- 25/08/2021 في المحافظات الشمالية والجنوبية (الضفة الغربية وقطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من قطر ورومانيا وبلغاريا وتركيا.

وقالت الوزارة إن هذه الدورة تعد فرصة ثانية للطلبة الناجحين لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند البعض ممن لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث، لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

وشكرت لجنة الامتحانات العامة كل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، موضحةً أن كشوف الطلبة ستكون متوفرة ظهر غد في مديريات التربية والتعليم.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (15430) مشتركاً في مختلف الفروع وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (9964) مشتركاً، وبنسبة عامة (64.58%)، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي (62.04%)، وفي الفرع العلمي (75.44%)، وفي فرع الريادة والأعمال (62.09%)، وفي الفرع التكنولوجي (80.18%) وفي الفرع الشرعي (58.66%) وفي الفروع المهني تراوحت النسبة ما بين (43.75-59.68%).

#التربية والتعليم #نتائج الثانوية العامة #نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية #قطاع غزة #الضفة الغربية #رابط فحص نتائج الثانوية العامة

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