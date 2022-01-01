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سرايا القدس تهدد اسرائيل: كل خيارتنا مفتوحة ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تهدد اسرائيل: كل خيارتنا مفتوحة ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم



غزة / سما /

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم، على أنها وبكل وضوح ودون أي مواربة، لن تسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى، ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم.

ووجهت السرايا في بيان مقتضب رسالة للاحتلال جاء فيها، "نقول للعدو، إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خيارتنا مفتوحة".

وفيما يلي نص تصريح سرايا القدس كما وصل سما الاخبارية:

تصريح مقتضب صادر عن سرايا القدس 

أمام ما يتعرض له أسرانا الأبطال عامة وأسرى حركة الجهاد الإسلامي خاصة، من عدوان واضح وحملة تنكيل وتنقلات واسعة، نتيجة الهزة الكبرى التي تعرض لها العدو، بعد عملية انتزاع الحرية البطولية نؤكد في سرايا القدس على التالي:

أولاً: إننا وبكل وضوح ودون أي مواربة، لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى، ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم.

ثانياً: نقول للعدو، إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خيارتنا مفتوحة.

"وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"

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