إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن حادثه غريبة ومعقدة تتعلق بعملية نفق الحرية

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، النقاب عن تلقي جهاز الشاباك الإسرائيلي عدة اتصالات من جهات مجهولة تقدم معلومات كاذبة حول الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع.



ووفقاً للمصادر الاسرائيلية، فإن جهاز الشاباك تلقى منذ ساعات الصباح،250 اتصال من شرائح تابعة لشركة سيلكوم وشركة اورنج من اشخاص مجهولون يرسلون معلومات غير صحيحه، عن رؤية أشخاص غريبين ومشبوهين في عدة مناطق عربية في سرائيل.



وأوضحت المصادر أنه وبعد الفحص، اكتشف جهاز الشاباك والأمن الداخلي أن هذه الاتصالات هدفها إبعاد الفرق الأمنية عن مكان الهاربين، مشيرة الى أن الاتصالات هذه وفي هذا الوقت وبهذه الكمية هي مخطط لها، حيث تواجه إسرائيل حادثه غريبة ومعقدة.