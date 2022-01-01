  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن حادثه غريبة ومعقدة تتعلق بعملية نفق الحرية

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف النقاب عن حادثه غريبة ومعقدة تتعلق بعملية نفق الحرية



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، النقاب عن تلقي جهاز الشاباك الإسرائيلي عدة اتصالات من جهات مجهولة تقدم معلومات كاذبة حول الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع.
 
ووفقاً للمصادر الاسرائيلية، فإن جهاز الشاباك تلقى منذ ساعات الصباح،250 اتصال من شرائح تابعة لشركة سيلكوم وشركة اورنج من اشخاص مجهولون يرسلون معلومات غير صحيحه، عن رؤية أشخاص غريبين ومشبوهين في عدة مناطق عربية في سرائيل.
 
وأوضحت المصادر أنه وبعد الفحص، اكتشف جهاز الشاباك والأمن الداخلي أن هذه الاتصالات هدفها إبعاد الفرق الأمنية عن مكان الهاربين، مشيرة الى أن الاتصالات هذه وفي هذا الوقت وبهذه الكمية هي مخطط لها، حيث تواجه إسرائيل حادثه غريبة ومعقدة.

#الشاباك #اسرائيل #الاسرى الفلسطينيين #الهروب من سجن جلبوع

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

الأوضاع تتجه نحو تصعيد خطير.. أسرى الجهاد يهددون بحرق الغرف.. وادارة سجون أبلغتهم بالتالي

التحقيق في دخول معدات ممنوعة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية انتزاع الحرية

مدير سجن جلبوع السابق: الأسرى انتصروا في حرب الأدمغة وهم أكثر إبداعاً من سجانيهم

الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى في سجونه

العمادي يكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية