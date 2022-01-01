مجدلاني: مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هو انهاء الاحتلال

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن مفتاح الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو انهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا مجدلاني، خلال لقائه السفير الياباني لدى دولة فلسطين ماسيوكي ماغوشي، في رام الله، اليوم الثلاثاء، اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية لحماية حل الدولتين، مثمنا الدعم الذي تقدمه اليابان لدولة فلسطين ومؤسساتها ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وقال مجدلاني "اليابان دولة مؤثرة في الحياة السياسية الدولية وقوة اقتصادية، ونرحب بأن تكون جزءا من الرباعية الدولية بما يساهم في دفع عملية السلام والخروج من حالة انسداد الأفق السياسي"، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال عبر اجراءاتها على الأرض تؤكد أنها غير مستعدة لأية تسوية سياسية، بل تفرض الوقائع عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي.

بدوره، أكد السفير الياباني موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، واستمرار دعمها الشعب الفلسطيني ومؤسسات دولة فلسطين.