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مالية غزة: بدء تسديد رسوم طلبة جامعة فلسطين من المستحقات

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة: بدء تسديد رسوم طلبة جامعة فلسطين من المستحقات



غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الأول 2021-2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

على أن يستفيد الموظف نفسه بالإضافة إلى (أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) على النحو التالي:

-طلبة الدبلوم والبكالوريوس بمبلغ 600 شيكل فقط.

-الطلبة الخريجون بمبلغ 1000 شيكل فقط.

-طلبة الدراسات العليا بمبلغ 1500 شيكل فقط.

وأوضحت أنّ ذلك يتم الدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

وأشارت إلى أنّ التسجيل الالكتروني يبدأ من يوم الأربعاء 08/09/2021م، وينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 24/10/2021م.

#غزة #وزارة المالية #جامعة فلسطين #مستحقات موظفي غزة

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