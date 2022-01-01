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العطاري يستقبل القنصل الإيطالي ورئيس الوكالة الإيطالية للتعاون

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
العطاري يستقبل القنصل الإيطالي ورئيس الوكالة الإيطالية للتعاون



رام الله / سما /

استقبل وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الثلاثاء، القنصل الإيطالي العام في فلسطين جوزيبي فيديل، ورئيس الوكالة الإيطالية للتعاون جوليلمو جوردانو، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وبحث وزير الزراعة، مع الحضور، آليات التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيلها وتنفيذ العديد من المشاريع، وإمكانيات التبادل السلعي الزراعي بين فلسطين وإيطاليا.

وأطلع العطاري، استراتيجية وزارة الزراعة وخطتها للتنمية بالعناقيد الزراعية والتي تقوم على أساس توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وإيجاد فرص عمل، والتركيز على الشباب والمرأة، وخلق بيئة تسويقية، وتطوير مصادر المياه، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص العاملة بالقطاع الزراعي.

وأشار العطاري، إلى البدء بإطلاق قروض زراعية من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، كما تم بحث إمكانية التعاون في دعم هذه المؤسسة.

وأكّد على أهمية تأسيس الشركة الفلسطينية – الأردنية للتسويق الزراعي في تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية وتسويق المنتجات الفلسطينية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

وعبّر وزير الزراعة، عن شكره للقنصل الإيطالي ورئيس الوكالة الإيطالية للتعاون على دعمهم للعديد من المشاريع الزراعية في قطاع غزة.

من جانبه، أثنى القنصل الإيطالي، على الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في القطاع الزراعي، مؤكدًا على استمرار دعم بلاده لفلسطين، خصوصًا في الجانب الزراعي والتعاونيات الزراعية، ووضع خطة عمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة بين الجانبين.

#وزارة الزراعة #رياض العطاري

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