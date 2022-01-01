تقرير: الاحتلال هدم 19 منشأة واعتقل 137 مواطنًا في القدس

القدس المحتلة / سما /

أصدر مركز معلومات وادي حلوة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا أشار فيه إلى أنّ سلطات الاحتلال أجبرت 15 عائلة فلسطينية بهدم منشآتها بالقدس المحتلة، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير، أنّ الاحتلال اعتقل 137 مقدسيًا، بينهم 6 أطفال، و37 قاصرًا، و4 إناث، مُشيرًا إلى أنّ الاعتقالات تركزت في بلدة سلوان بحوالي 50 معتقلًا، وبلدتي الطور والعيسوية والشيخ جراح ومخيم شعفاط، إضافةً إلى اعتقالات من المسجد الأقصى وطرقاته، ومن منطقة باب العامود والمناطق المحاذية لها.

ولفت إلى أنّ سلطات الاحتلال جددت خلال أغسطس الاعتقال الإداري لـ4 أسرى مقدسيين، وفرضت الإقامة الجبرية على 4 محررين في مكان سكنهم لفترات تتراوح بين 3-6 أشهر.

وبيّن أنّ سلطات الاحتلال جددت القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة، ومن المشاركة في أيّ اجتماعات أو فعاليات أو تقديم مساعدة في القدس.

وأضاف: "الاحتلال منع احتفالًا لتكريم طلبة الثانوية العامة، في بلدة العيسوية، دعا إليه نادي العيسوية برعاية صندوق وقفية القدس، ومنع إقامة فعالية للأطفال في بلدة بيت حنينا، ودورة للشطرنج في فندق الدار".