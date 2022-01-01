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"هنية" يفتتح مشروع تطوير صالة اللياقة البدنية في الكلية الجامعية

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" يفتتح مشروع تطوير صالة اللياقة البدنية في الكلية الجامعية



غزة / سما /

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة صباح اليوم الاثنين، مشروع تطوير صالة اللياقة البدنية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بحضور عميد الكلية الدكتور سعيد الزبدة ووفد من المجلس الأعلى، ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية الرياضية التي يمولها المجلس.

وتحدث عبد السلام هنية عن التعاون بين الكلية الجامعية والمجلس الأعلى، وإنجاز مشروع تطوير الصالة وتوفير الأجهزة الخاصة بالتدريبات الرياضية لطلاب الكلية تخصص الرياضة بالكلية، وتطرق للتسهيلات المقدمة للطلاب من خلال التعاون بين المجلس والكلية.

 وأشار إلى انطلاق خدمات صندوق إقراض الطلبة الرياضيين، كما أشاد بالكلية وما تقدمه من تخصصات نوعية تفيد المجتمع وتلبي حاجة سوق العمل.

بدوره شكر د. سعيد الزبدة عميد الكلية الجامعية الجهود التي يقدمها المجلس الأعلى في تطوير القطاع الرياضي، وعبر عن سعادته للتعاون وإنجاز تطوير الصالة من خلال المجلس الأعلى، وأكد جاهزية الكلية للمزيد من برامج خدمة القطاع الرياضي.

بعد ذلك توجه هنية ود. الزبدة للقاعة الرياضية وجرى الافتتاح والاطلاع على الأجهزة التي تم إضافتها لتطوير القاعة.

#عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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