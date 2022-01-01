الإعلام الحكومي بغزة: الإغلاق ليس خياراً مطروحاً لموجهة "كورونا" حالياً

غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الإغلاق والإجراءات الاحترازية العامة لمواجهة جائحة "كورونا" ليست خياراً مطروحاً في هذه المرحلة، ولكنها تبقى خيارات ممكنة وفقاً لتطورات الحالة الوبائية، ووفق ما توصي به وزارة الصحة.

وقال في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، إنه وحتى اللحظة وبناءً على توصيات وزارة الصحة يتم العمل على تعزيز الإجراءات المعلنة سابقاً، من حيث زيادة نسبة التطعيم لرفع المناعة المجتمعية، ومتابعة الالتزام ببروتوكولات ووسائل السلامة والوقاية الصحية.

وذكر أنه خلال الاسبوعين القادمين من المتوقع أن نشهد زيادة واضحة في أعداد المصابين، والحالات الحرجة والخطيرة، وبالتالي تعزيز جهود تقديم العناية الطبية اللازمة من قبل وزارة الصحة.

وقال معروف إن هذا الأسبوع يشهد متابعة ميدانية مكثفة من مباحث كورونا لعمل المنشآت والمرافق ومدى الالتزام فيها بإجراءات السلامة والبروتوكولات الصحية، وتلقي مقدمي الخدمة للقاح، ومتابعة الالتزام بالتوجيهات الخاصة بصالات الأفراح وبيوت العزاء.

ودعا لضرورة تعزيز حالة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية لدى المواطنين وأهمها الكمامة الطبية التي تراجعت بشكل كبير في الفترة الماضية.

وأكد أن عملية تطعيم المواطنين تسير بوتيرة منتظمة وأن هناك حالة اقبال على تلقي اللقاح غير مسبوقة، وأن المهم تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة الموجة الحالية.