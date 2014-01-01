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مدير سجن جلبوع السابق: الأسرى انتصروا في حرب الأدمغة وهم أكثر إبداعاً من سجانيهم

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير سجن جلبوع السابق: الأسرى انتصروا في حرب الأدمغة وهم أكثر إبداعاً من سجانيهم



القدس المحتلة / سما /

 قال مدير سجن جلبوع السابق إيلي جاباي إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال انتصروا في حرب الأدمغة.

وأضاف حاباي في مقابلة مع يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الدماغ الفلسطيني كان في هذه المرة أكثر إبداعاً من دماغ السجان الإسرائيلي، متابعاً: "الهروب يعتبر نجاح للأسرى الفلسطينيين على المستوى المعنوي والعملياتي".

وأردف قائلاً: "حين كنت مديراً للسجن عام 2014 جرى إحباط محاولة لهروب أسرى عبر نفق جرى حفره من نفس الحمام الذي حفر به النفق الذي هرب منه الأسرى يوم أمس".

وأوضح مدير السجن السابق أن مصلحة السجون قامت بعد المحاولة التي وقعت عام 2014 بإغلاق الفتحات أسفل السجن بالباطون وقامت بتغيير التعليمات في محاولة لمنع الهروب.

وأشار حاباي إلى أن الأسرى الفلسطينيين المحكومية لعدة مؤبدات يخططون دائماً للهرب من السجون، مستكملاً: "الأسرى الهاربون سيحاولون الهروب إلى خارج فلسطين المحتلة".

واعتبر أن عملية "الهروب" خطط لها الأسرى على مدار فترة طويلة بسرية تامة تماماً مثل العمليات والحروب العسكرية.

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