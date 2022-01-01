معاريف: التحقيقات في "هروب" الأسرى وصلت إلى طريق مسدود

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق وعملية ملاحقة الأسرى الستة الذي تحرروا من سجن الجلبوع وصلت إلى طريق مسدود، حيث لم يجري إنجاز أي تقدم في التحقيق والمطاردة حتى هذه المرحلة.

وأضافت الصحيفة أن شرطة الاحتلال تنشر 89 حاجزاً على طول المناطق الفاصلة بين الضفة الغربية والداخل المحتل في محاولة للوصول إلى الأسرى الهاربين.

وبحسب معاريف فإن فرق التحقيق قامت بتحليل كاميرات المراقبة التابعة للسجن والتي ظهر فيها أن الأسرى تفرقوا فور خروجهم من فتحة النفق وعلى بعد عدة كيلومترات قامت سيارة بنقلهم.