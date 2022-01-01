التحقيق في دخول معدات ممنوعة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية انتزاع الحرية

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 11 العبرية تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية" التي تمكن من خلالها 6 أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع.

وقالت القناة العبرية إن عناصر الشرطة عثروا على "مجرفة" في المكان وقاموا بأخذها لسيارة الشرطة، مضيفة: "هذه الآلة الكبيرة بالطبع قاموا بتهريبها لغرفتهم يجب فحص كيف نجحوا في تهريبها للسجن".

وتساءلت القناة: "كيف لم يتم التعامل مع الفشل الهندسي في بناء السجن؟ حيث يوجد أسفل السجن فراغات وقد جرى استغلال هذا الفراغ في محاولة الهروب من السجن عام ٢٠١٤".

وأردفت القناة: "هل قام الأسرى في هذه المرة باستخدام نفس هذا الفراغ للهروب من السجن؟ طوال فترة حفر النفق كان يجب أن يأتي السجانون للبحث في الحمام أيضاً وهذا لم يحدث".

وهو عن الشخصيات التي كانت تتواجد في هذه الغرفة، تشير القناة لكيفية "وضع 3 أسرى جرى تعريفهم بأن لديهم خطر كبير للهروب في غرفة واحدة إذ أنه كان من المفترض أن تقوم مصلحة السجون بالفصل بين هؤلاء الأسرى".

واستغربت القناة في كيفية عدم قيام حراس السجن برصد الأسرى عبر الكاميرات وهم خارجين من فتحة النفق"، مشيرة إلى أن الحارسة التي كانت في برج الحراسة كانت نائمة.