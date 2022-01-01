  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير علاء سميح الأعرج (34 عاما) من بلدة عنبتا، قضاء محافظة طولكرم، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري داخل معتقل الجلمة.

وأكدت أن الوضع الصحي للأعرج تراجع وازداد سوءا، حديثا، إذ يعاني من أوجاع شديدة بالمعدة والجهاز الهضمي، إلى جانب صداع مستمر، وضعف عام بالجسم خاصة في قدمه اليسرى التي أصبح لا يستطيع الوقوف عليها، وخسر من وزنه أكثر من 30 كيلوغراما.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الأسير الأعرج، يوم 30 حزيران/ يونيو 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري دون أن توجه له أي تهمة، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال لمدة عامين.

وفي ساق متصل، يواصل خمسة أسرى آخرون إضرابهم المفتوح عن الطعام إلى جانب الأسير الاعرج، وهم: الأسير كايد الفسفوس (32 عامًا) من دورا/ الخليل، منذ 55 يوما. والأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، وهو مضرب لليوم 48، والأسير هشام أبو هواش من دورا/ الخليل، لليوم 22. والأسير رايق بشارات (45 عاما) من بلدة طمون/ محافظة طوباس، مضرب لليوم 17. والأسير شادي أبو عكر من مخيم الدهيشة/ بيت لحم، مضرب لليوم 14 على التوالي.

وناشدت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته بـ"التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسير الأعرج ورفاقه المضربين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ حولت حياتهم وحياة أسرهم لعقاب حقيقي يدفعون ثمنه كل يوم".

#هيئة الاسرى #الاسير علاء الاعرج #اضراب عن الطعام #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

الأخبار الرئيسية

التحقيق في دخول معدات ممنوعة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية انتزاع الحرية

مدير سجن جلبوع السابق: الأسرى انتصروا في حرب الأدمغة وهم أكثر إبداعاً من سجانيهم

الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى في سجونه

العمادي يكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

p

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية