تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب علاء الأعرج

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير علاء سميح الأعرج (34 عاما) من بلدة عنبتا، قضاء محافظة طولكرم، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري داخل معتقل الجلمة.

وأكدت أن الوضع الصحي للأعرج تراجع وازداد سوءا، حديثا، إذ يعاني من أوجاع شديدة بالمعدة والجهاز الهضمي، إلى جانب صداع مستمر، وضعف عام بالجسم خاصة في قدمه اليسرى التي أصبح لا يستطيع الوقوف عليها، وخسر من وزنه أكثر من 30 كيلوغراما.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الأسير الأعرج، يوم 30 حزيران/ يونيو 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري دون أن توجه له أي تهمة، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال لمدة عامين.

وفي ساق متصل، يواصل خمسة أسرى آخرون إضرابهم المفتوح عن الطعام إلى جانب الأسير الاعرج، وهم: الأسير كايد الفسفوس (32 عامًا) من دورا/ الخليل، منذ 55 يوما. والأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، وهو مضرب لليوم 48، والأسير هشام أبو هواش من دورا/ الخليل، لليوم 22. والأسير رايق بشارات (45 عاما) من بلدة طمون/ محافظة طوباس، مضرب لليوم 17. والأسير شادي أبو عكر من مخيم الدهيشة/ بيت لحم، مضرب لليوم 14 على التوالي.

وناشدت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته بـ"التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسير الأعرج ورفاقه المضربين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ حولت حياتهم وحياة أسرهم لعقاب حقيقي يدفعون ثمنه كل يوم".