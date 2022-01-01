القبض على موظف محل للمجوهرات سرق مبلغ 2 مليون شيكل في طولكرم

طولكرم / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية سرقة مبلغ مالي بقيمة 2 مليون شيقل من محل للمجوهرات بطولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناء على شكوى تقدم بها صاحب محلات للمجوهرات لفرع إدارة المباحث العامة في شرطة طولكرم مفادها وجود نقص في إيرادات المحل وتقدر قيمة النقص بحوالى 2 مليون شيقل حسب الشكوى المقدمة.

على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري وتم الاشتباه بأحد موظفي المحل لديهم وبعد استدعائه حسب الأصول، وبسماع اقواله افاد بقيامه بسرقة أموال من المحل وسرقة مايقارب من 500 -1000 شيقل بشكل يومي على مدار 7 سنوات والتصرف بالمسروقات.

وأكدت انه تم إحالته المشتبه به الى النيابة العامه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.