  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على موظف محل للمجوهرات سرق مبلغ 2 مليون شيكل في طولكرم

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على موظف محل للمجوهرات سرق مبلغ 2 مليون شيكل في طولكرم



طولكرم / سما /

كشفت الشرطة اليوم  ملابسات قضية سرقة مبلغ مالي  بقيمة 2 مليون شيقل من محل للمجوهرات بطولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناء على شكوى تقدم بها صاحب محلات للمجوهرات لفرع إدارة المباحث العامة في شرطة طولكرم مفادها وجود نقص في إيرادات المحل  وتقدر قيمة النقص بحوالى 2 مليون شيقل حسب الشكوى المقدمة.

على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري  وتم الاشتباه بأحد موظفي المحل لديهم  وبعد استدعائه حسب الأصول، وبسماع اقواله افاد بقيامه بسرقة أموال من المحل وسرقة مايقارب من 500 -1000 شيقل بشكل يومي على مدار 7 سنوات والتصرف بالمسروقات.

وأكدت انه تم  إحالته  المشتبه به الى النيابة العامه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

#الشرطة الفلسطينية #سرقة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

الأخبار الرئيسية

التحقيق في دخول معدات ممنوعة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية انتزاع الحرية

مدير سجن جلبوع السابق: الأسرى انتصروا في حرب الأدمغة وهم أكثر إبداعاً من سجانيهم

الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى في سجونه

العمادي يكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

p

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية