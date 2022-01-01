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الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية



الخليل / سما /

قالت مديرية أوقاف الخليل، ان سلطت الاحتلال أغلقت ، الثلاثاء، جميع أروقة وساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، بحجة احتفال المستوطنين بـعيد "رأس السنه العبرية"، ويستمر اغلاقه حتى الساعة العاشرة من هذه الليلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، ان إغلاق المسجد الابراهيمي وتعديات الاحتلال والمستوطنين على حرمته هو:" تحديا صارخا لمشاعر العرب والمسلمين، ومساسا خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة".

#مديرية أوقاف الخليل #سلطت الاحتلال #الحرم الابراهيمي

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