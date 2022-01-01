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"كير" تطلق مشروع تعزيز الاستجابة الطارئة لمقدمي الخدمات الطبية في القدس الشرقية

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

وزعت منظمة كير العالمية في فلسطين إمدادات طبية لمستشفى المقاصد في مدينة القدس المحتلة، كجزء من مشروع الاستجابة الطارئة الحديث "روافد" الممول من منظمة المعونة الإسلامية بالولايات المتحدة الأميركية Muslim Aid USA.

ويعمل المشروع الذي يمتد لثلاثة أشهر، وفقا لبيان صادر عن "كير"، اليوم الثلاثاء، على تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الإسعاف والطوارئ للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية ومحيطها، ومعالجة النقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية.

ويركز المشروع على تعزيز قدرات كل من مستشفى المقاصد وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال توفير المعدات والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة. وتشمل تلك الإمدادات 14 عنصرًا مختلفًا تتنوع بين الأدوية والمستهلكات والمعدات الطبية لصالح 41500 مريض، وما يقدر بنحو 900 موظف، وتجهيز سيارتيّ إسعاف تابعتين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لحالات الطوارئ في القدس الشرقية.

وقال مدير برامج منظمة كير أيمن الشعيبي، إن "المستشفيات في القدس الشرقية، وخاصة مستشفى المقاصد، هي مؤسسات طبية مهمة يحال إليها الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أيضًا المستجيبة الرئيسية لحالات الطوارئ فيها إلى جانب جمعية الهلال الأحمر".

وتابع: "سيساهم تزويد الإمدادات لجمعية المقاصد والهلال الأحمر الفلسطيني، بدعم سخي من منظمة العون الإسلامي بالولايات المتحدة Muslim Aid USA، في تقديم خدمات طوارئ عالية الجودة في القدس الشرقية".

#كير #الخدمات الطبية #القدس

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