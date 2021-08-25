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التربية: إعلان نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية" الساعة السادسة مساء اليوم

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: إعلان نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية" الساعة السادسة مساء اليوم



رام الله / سما /

قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، إعلان نتائج الثانوية العامة لدورة العام 2020-2021 (الدورة الثانية)، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة  السادسة مساءً عبر الموقع (www.psge.ps).

وأوضحت اللجنة في اجتماعها، الذي عقد ظهر اليوم، أن هذه الدورة فرصة ثانية للطلبة الناجحين لتحسين معدلاتهم، أو الاستكمال عند البعض ممن لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث، لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

 كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة نتائج الدورة الثانية، وإقرارها، والتي نُفذت في الفترة من 14- 25/08/2021 في المحافظات الشمالية، والجنوبية، والمدارس الفلسطينية خارج الوطن، في كل من: قطر، ورومانيا، وبلغاريا، وتركيا.

وأوضحت أن كشوف الطلبة ستكون متوفرة ظهر غد في مديريات التربية والتعليم.  

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (15430) مشتركاً في مختلف الفروع وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (9964) مشتركاً، وبنسبة عامة (64.58%)، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي (62.04%)، وفي الفرع العلمي (75.44%)، وفي فرع الريادة والأعمال (62.09%)، وفي الفرع التكنولوجي (80.18%) وفي الفرع الشرعي (58.66%) وفي الفروع المهنية تراوحت النسبة ما بين (43.75-59.68%).  

#التربية والتعليم #وزارة التربية والتعليم #نتائج الثانوية العامة #الدورة الثانية #نتائج الدورة الثانية

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