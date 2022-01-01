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إصابات بالاختناق خلال قمع فعالية مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال قمعها فعالية لإقامة خيمة اعتصام في قرية التوانة جنوب شرق يطا جنوب الخليل، احتجاجا على التوسع الاستيطاني والاعتداء على ممتلكات المواطنين، والتي دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان الحماية والصمود، واقليم حركة فتح في يطا.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المشاركين في الفعالية، واعتدت بالضرب على الصحفيين، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين والنشطاء، عرف منهم الصحفي مصعب شاور، والمسن سليمان الهذالين، ومحمد الهذالين، ومتضامنين أجانب، أفرج عنهم بعد ساعة من احتجازهم.

ومنعت قوات الاحتلال المشاركين في الفعالية من الوصول إلى منطقة الحمرة شرق التوانة، حيث يحاول مستوطنو "ماعون" و"حافات ماعون" السيطرة على بئر للمياه وأراضي المواطنين الزراعية في المنطقة، كما أنهم يمارسون اعتداءات يومية بحق المواطنين كحرق للمزروعات، وتقطيع للأشجار،  ومنعهم من الوصول الى أراضيهم تمهيدا للسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

#الاحتلال #يطا #الخليل #الاستيطان

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