  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

السعودية .. بيع أغلى صقر في العالم بهذا المبلغ

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية .. بيع أغلى صقر في العالم بهذا المبلغ



وكالات / سما /

كأغلى صقر "جير" في العالم، بيع في السعودية صقر من نوع قرموشة جير "ألترا وايت" من مزرعة "باسيفيك نورث ويست" الأمريكية بمبلغ مليون و750 ألف ريال ( نحو 467 ألف دولار).

وفي يومه الأخير مساء أمس ، عرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بملهم في شمالي مدينة الرياض، أغلى صقر "جير" في العالم، واشتراه صقار بمبلغ يقارب النصف مليون دولار، في حين تعود ملكية الصقر الأصلية لمزرعة "باسيفك نورث ويست" الأمريكية، التي تعد من أفضل مزرعة عالمية للصقور.

 

 ويتميز هذا الصقر (ألترا وايت) بصفات عدة، فطوله يساوي عرضه، ويبلغ 16 إنشا ونصف إنش، ووزنه 980 غراما، فيما شهد المزاد تنافسا استمر لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم بمزاد.

هذا وقد بيعت في الليلة الختامية من المزاد 3 صقور بمبلغ مليون وتسعمائة وتسعين ألف ريال (نحو 534 ألف دولار)، إذ كان المزاد قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، حيث عرضت مزارع انتاج الصقور القادمة من 14 دولة، صقورا من نخبة السلالات، لقيت إقبالا كبيرا من صقاري المملكة والمنطقة.

#السعودية #العالم #صقر

الأكثر قراءة اليوم

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

هكذا احتفى التونسيون بأبطال “نفق الحرية”

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى في سجونه

العمادي يكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

p

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية