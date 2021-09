أخطاء قاتلة يجب أن لا ترتكبها بعد سن الخمسين

وكالات / سما /

مع التقدم في العمر يزداد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بسبب ضعف أجهزة المناعة بشكل طبيعي وتراكم الآثار السلبية لنمط الحياة غير الصحي.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This Not That) الأميركية، قدم الكاتب أليك كوباك أخطاء صحية يجب تجنب ارتكابها بعد بلوغ سن الخمسين:

1- تجاهل الفحوص الروتينية

إذا كنت تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر ولم تبدأ الفحص الروتيني لسرطان القولون، فتواصل مع طبيبك في أقرب وقت.

يوصي الخبراء اليوم ببدء الفحص الروتيني في سن 45 عاما، لأن معدلات الإصابة بسرطان القولون أصبحت مرتفعة حاليًا لدى الشباب، وينطبق الشيء نفسه على تصوير الثدي بالأشعة السينية، وفحص سرطان عنق الرحم، وفحص سرطان البروستات، والاختبارات الروتينية الأخرى الموصى بها للنساء والرجال فوق سن معينة.

2- تجاهل الأعراض المحتملة لسرطان المبيض

يُعرف سرطان المبيض بالقاتل الصامت نظرا لأن الكشف المبكر عنه صعب ولا يوجد اختبار فحص روتيني له. ووفقًا لجمعية السرطان الأميركية، فإن معظم سرطانات المبيض تتطور بعد انقطاع الطمث. لذلك، من المهم توخي الحذر بشأن الأعراض المحتملة بعد بلوغ الخمسين، وهي:

الانتفاخ

آلام الحوض أو البطن

الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام

إذا كان لديك أحد هذه الأعراض استشيري طبيبك. أما إذا كان لديك تاريخ عائلي في الإصابة بسرطان المبيض أو الثدي أو سرطان القولون والمستقيم، أخبري طبيبك الذي قد يقرر إجراء اختبارات أكثر شمولا أو دورية.

3- تجاهل هذه اللقاحات ومنها لقاح كورونا

في وقت سابق من هذا العام، كانت الإحصائيات مخيفة، حيث إن 95% من الوفيات بسبب فيروس كورونا كانت بين صفوف الأشخاص فوق سن الخمسين. وأدت اللقاحات إلى خفض هذا العدد في الوقت الراهن، وهذه إشارة جيدة تستدعي تنبيه الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا إلى ضرورة الحصول على لقاح ضد الفيروس.

ويجب معرفة اللقاحات الروتينية الأخرى التي يوصي بها مقدمو الرعاية الصحية لمن هم فوق الخمسين، بما في ذلك الأنفلونزا والهربس النطاقي.

4- نمط الحياة الخامل

يجب أن تستمر في التحرك لتبقى شابًا. إن عدم الحركة يزيد من خطر تعرضك لمجموعة من المشاكل الصحية التي يمكن أن تقصر عمرك الافتراضي، والتي تزداد مخاطرها بعد سن الخمسين مثل السمنة والسكري من النوع الثاني، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

كما توصي جمعية القلب الأميركية بممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة مثل المشي السريع والرقص والبستنة؛ أو التمارين الرياضية عالية الشدة لمدة 75 دقيقة مثل الجري والسباحة والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات.