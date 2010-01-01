سانت ريجيس دبي، النخلة يعلن عن تعيينات جديدة في إدارة قسم المأكولات والمشروبات

دبي / وكالات/



أعلن فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، الوجهة الفاخرة الأحدث في جزيرة نخلة الجميرا الساحرة، تعزيز فريق عمله المحترف بتعيين السيد أحمد قاسم مديرًا لقسم المأكولات والمشروبات، والسيد توماس بينداروفسكي شيفًا تنفيذيًا جديدًا.

ورحب السيد مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة بهذه التعيينات الجديدة قائلاً : " ان انضمام هذه المهارات الاستثنائيةالفريدة إلى فريق العمل المحترف بالفندق، سوف يضيف مساهمة فاعلة لهم للارتقاء بالتجارب الذوقية المقدمة في المطاعم والمقاهي الراقية وتقديم أعلى مستويات الفخامة التي تشتهر بها علامة سانت ريجيس التجارية".

وتحفل مسيرة أحمد قاسم المهنية بالإنجازات المتميزة، حيث تفوق خبرته في مجال الضيافة الـ 12 عامًا، عمل خلالها لدى العديد من الفنادق العالمية رفيعة المستوى، الأمر الذي أكسبه مهاراتٍ استثنائية في مجال إدارة المأكولات والمشروبات، والفنادق، وكل ما يتعلق بالضيافة. وها هو اليوم ينضم لفريق عمل سانت ريجيس دبي، النخلة، بعد أن كلل تجربته السابقة كمديرٍ للمأكولات والمشروبات لدى فندق ريتز كارلتون، صحراء الوادي بالنجاح مثبتًا اطلاعه الواسع وشغفه بمجال تجارب العملاء.

كما شغل أحمد العديد من المناصب الإدارية العليا لدى العديد من المنشآتالفاخرة الأخرى ومنها، فندق ريتز كارلتون . مركز دبي المالي العالمي، ومنتجع وسبا ماريوت وادي الأردن، وغيرها. وبفضل أسلوب عمله الرائع والمتميز تم تكريمه مراتٍ عديدة خلال مسيرته المهنية، حيث حصل على لقب أفضل مدير لعام 2010، ومدير العام وأفضل مدير خلال ربع العام في عام 2011، وقائد العام في عام 2015.

ويتمتع توماس بينداروفسكي بخبرة واسعة تصل إلى 16 عامًا في مجال الطهي الاحترافي، وينضم لسانت ريجيس دبي، النخلة وفي جعبته ثروة معرفية كبيرة وخبرة عملية مثبتة على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال. حيث بدأ رحلته في مجال الطهي في ماريوت بصفته الشيف التنفيذي لفندق ماريوت بريدسال بريوري في المملكة المتحدة، ثم تنقل بين العديد من منشآت الضيافة ومنها فندق سوفيتيل جميرا بيتش، وسانت ريجيس، أبوظبي، وفندق ريتز كارلتون، جدة، وعمل مؤخراً لدى فندق ريتز كارلتون، الدوحة.

وخلال عمله لدى العديد من الفنادق الرائدة حول العالم، تمكن توماس من إنجاح افتتاح العديد من المطاعم عالمية المستوى، وقيادتها نحو النجومية. كما عمل توماس مع العديد من الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان، وأبرزهم الشيف تشارلي تروتر.

وبفضل عمله المتميز وتمكنه من تجاوز التوقعات، حصل توماس على العديد منالجوائز المرموقة ومنها: جائزة الشيف التنفيذي للعام ضمن حفل جوائز Pro Chef Middle East لعام 2013، فضلاً عن مشاركته في مسابقات الطهي. حيث قدم برنامج The Stars Come Out، الذي تعاون خلاله سبعة طهاة حائزين على نجمة ميشلان لليلة واحدة في دبي. ويتولى توماس منصبه الجديد حاملًا معه إبداعًا فريدًا ومهنية عالية، علاوةً على كفاءته في مجال القيادة والإدارة والطهي.

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لمحة حول فنادق ومنتجعات سانت ريجيس

تنضوي فنادق ومنتجعات سانت ريجيس تحت راية ماريوت الدولية وتجمع بين الفخامة الكلاسيكية والطراز العصري. كما تلتزم بتقديم تجارب استثنائية في أكثر من 45 فندقاً ومنتجعاً فاخراً في أبرز المواقع حول العالم. ومنذ افتتاح العلامة لأول فنادقها في مدينة نيويورك قبل أكثر من قرن مضى على يد جون جاكوب أستور الرابع، حيث حافظت على ذات المستوى الرفيع من الخدمات المصممة حسب الطلب والعروض الاستباقية لجميع الضيوف من خلال ميزة المساعد الشخصي التي تشتهر بها. للمزيد من المعلومات والبقاء على اطلاع على أحدث المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني stregis.com أو متابعة صفحات العلامة على مواقع التواصل الاجتماعي ’تويتر‘ و’إنستاجرام‘ و’فيسبوك‘. وتفخر فنادق ومنتجعات سانت ريجيس بالمشاركة في برنامج "Marriott Bonvoy". ويتيح البرنامج للأعضاء فرصة الاستفادة من محفظة استثنائية من العلامات والتجارب العالمية، مع مزايا منقطعة النظير تتضمن كسب النقاط للحصول على إقامات فندقية مجانية، إلى جانب الارتقاء بالعضوية إلى مستوى النخبة. للاشتراك مجاناً أو لمزيد من المعلومات عن البرنامج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:MarriottBonvoy.marriott.com.

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