  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات النصيرات يستعين بالمدرب محمود

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يستعين بالمدرب محمود



الوسطى / سما /

كشف نادي خدمات النصيرات المنافس بدوري الدرجة الأولى, عن جهازه الفني الجديد, استعدادا للموسم الكروي القادم بقطاع غزة.

وأكد خدمات النصيرات, أن المدير الفني عبد الله محمود سيقود الفريق الأول بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ويتكون الجهاز الفني لمحمود, من هاني مبروك مدربا عاما, وعماد أبو عبيدة مدربا للحراس, ومحمد النجار مدربا للأحمال, وعلاء الدعليس إداريا, ومصطفى الهور معالجا, وثائر الخطيب مسؤولا للعهدة.

يشار إلى أن محمود قاد أهلي النصيرات للعودة للدرجة الأولى مؤخرا, عقب حلوله متصدرا لدوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

#خدمات النصيرات #أحمد عبد الله محمود #دوري الأولى #الدرجة الأولى #غزة

الأكثر قراءة اليوم

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

هكذا احتفى التونسيون بأبطال “نفق الحرية”

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى في سجونه

العمادي يكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

p

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية