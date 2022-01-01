خدمات النصيرات يستعين بالمدرب محمود

الوسطى / سما /
كشف نادي خدمات النصيرات المنافس بدوري الدرجة الأولى, عن جهازه الفني الجديد, استعدادا للموسم الكروي القادم بقطاع غزة.
وأكد خدمات النصيرات, أن المدير الفني عبد الله محمود سيقود الفريق الأول بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد 2021-2022.
ويتكون الجهاز الفني لمحمود, من هاني مبروك مدربا عاما, وعماد أبو عبيدة مدربا للحراس, ومحمد النجار مدربا للأحمال, وعلاء الدعليس إداريا, ومصطفى الهور معالجا, وثائر الخطيب مسؤولا للعهدة.
يشار إلى أن محمود قاد أهلي النصيرات للعودة للدرجة الأولى مؤخرا, عقب حلوله متصدرا لدوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب".