موعد استكمال الدور الأول من كأس أبو عمار

رام الله / سما /

قررت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكمال منافسات الدور الأول من بطولة كأس الشهيد أبو عمار لأندية المحترفين، عبر إقامة لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحسب الجدول المعلن فإن لقاءات الجولة ستقام يوم الخميس القادم، بعد عودة المنتخب الفلسطيني من قيرغيزستان، حيث خاض مباراتين وديتين أمام قيرغيزستان (0-1) وبنغلاديش (2-0).

وتقام الخميس مباراتان في إطار لقاءات فرق المجموعة الأولى، حيث تجمع بين إسلامي قلقيلية وشباب الظاهرية على استاد ماجد أسعد، بينما تجمع المباراة الثانية بين هلال القدس وجبل المكبر

أما الجمعة, فتجري مباراتان أيضا في إطار المجموعة الثانية، تجمع بين مؤسسة البيرة ومركز بلاطة على استاد فيصل الحسيني، وطوباس ومركز طولكرم على استاد الجامعة العربية الأمريكية.

وتختتم الجولة يوم السبت بلقائين لحساب المجموعة الثالثة، يجمع بين ثقافي طولكرم وشباب السموع على ملعب ماجد أسعد، وشباب الخليل ومركز الأمعري على استاد الحسيني.