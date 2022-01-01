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ليفربول يخطط للتعاقد مع قاهر ريال مدريد

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يخطط للتعاقد مع قاهر ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ليفربول الإنجليزي تخطط للتعاقد مع كارلوس سولير لاعب خط وسط فالنسيا خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ولفت كارلوس سولير صاحب 24 عاماً الأنظار إليه بشدة في الموسم الماضي مع فريقه فالنسيا، مما دفع العديد من الأندية الإنجليزية للتفكير في ضمه.

وأشار موقع “Fichajes” الإسباني إلى أن ليفربول من أبرز الأندية المهتمة بضم كارلوس سولير لتعزيز خط وسط الريدز بلاعب جديد.

وأكمل الموقع أن ليفربول يبحث عن تدعيمات جديدة في شهر يناير المقبل، ويعتبر كارلوس سولير على رأس أولويات الفريق الإنجليزي.

وأوضح الموقع أن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بضم كارلوس سولير، بل أيضاً توتنهام هوتسبير الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب الإسباني.

وأضاف الموقع الإسباني أن الشرط الجزائي في عقد كارلوس سولير مع فريقه فالنسيا يقدر بحوالي 125 مليون إسترليني، ولكن بكل تأكيد سيتفاوض ليفربول على التعاقد معه بمبلغ أقل بكثير من شرطه الجزائي.

الجدير بالذكر أن كارلوس سولير معروف بـ “قاهر ريال مدريد“، بعد تسجيله هاتريك في مرمى المرينجي الموسم الماضي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الخفافيش بأربعة أهداف مقابل هدف.

#ريال مدريد #ليفربول #فالنسيا #كارلوس سولير

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