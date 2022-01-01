أنباء محبطة لعشاق مانشستر يونايتد بشأن ظهور رونالدو الأول

وكالات / سما /

انتشرت تقارير صحفية محبطة لجماهير مانشستر يونايتد تؤكد إمكانية تأجيل الظهور الأول لكريستيانو رونالدو بعد عودته إلى النادي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وكانت التوقعات تشير إلى مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة نيوكاسل التي ستقام يوم السبت الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، وبناءً على ذلك ارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير جداً.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن المدرب أولي جنار سولشاير يفكر بعدم الاعتماد على كريستيانو رونالدو في مباراة نيوكاسل، الأمر الذي سيفسد فرحة الجماهير المترقبة لرؤية الدون بقميص النادي بعد 12 عاماً من رحيله.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سولشاير لا يريد المجازفة برونالدو في المباراة القادمة خوفاً من تعرضه للإصابة، وذلك لأن اللاعب لن يخوض سوى تدريب واحد فقط قبل مواجهة نيوكاسل.

ويقضي رونالدو فترة الحجر الصحي بعد الدخول إلى إنجلترا في فندقه الخاص، ومن المفترض أن ينضم إلى تدريبات مانشستر يونايتد يوم الجمعة القادم، وبالتالي ستكون هناك شكوك حول جاهزيته البدنية لخوض اللقاء.