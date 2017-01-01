لابورتا: نيمار أراد العودة إلى برشلونة "بجنون" !

وكالات / سما /

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على أن نجم الفريق السابق نيمار جونيور كان يرغب في العودة من جديد إلى الكتلان في سوق الانتقالات الصيفية .

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية ، :”نعم لقد حاولنا التعاقد مع نيمار، وذلك لأنه بدا مُثيراً للاهتمام في بعض المُحادثات التعاقد معه”.

وأضاف لابورتا :”نيمار كان مجنوناً بفكرة العودة، لقد تواصل معنا، وكان يرغب في القدوم”، وتابع مُشيراً لسبب عدم إتمام الخطوة:”نحن فسرنا قواعد اللعب النظيف بطريقة مختلفة”.

وكان شهر أغسطس قد شهد في بدايته صدمة الكتلان الكبرى خلال السنوات الأخيرة بسبب رحيل ميسي عن النادي وعدم تجديد التعاقد معه، قبل أن يتم انتقاله لنادي باريس سان جيرمان ليُزامل نيمار من جديد.

الجدير بالذكر فإن نيمار جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي، وينتهي عقده الحالي مع الباريسيين في 2025.

وكان نيمار قد انضم للباريسيين في 2017 قادماً من برشلونة، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 117 مُباراة، سجل فيهم 87 هدفاً، وصنع 52 هدفاً لزملائه.