  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لابورتا: نيمار أراد العودة إلى برشلونة "بجنون" !

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا: نيمار أراد العودة إلى برشلونة "بجنون" !



وكالات / سما /

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على أن نجم الفريق السابق نيمار جونيور كان يرغب في العودة من جديد إلى الكتلان في سوق الانتقالات الصيفية .

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية ، :”نعم لقد حاولنا التعاقد مع نيمار، وذلك لأنه بدا مُثيراً للاهتمام في بعض المُحادثات التعاقد معه”.

وأضاف لابورتا :”نيمار كان مجنوناً بفكرة العودة، لقد تواصل معنا، وكان يرغب في القدوم”، وتابع  مُشيراً لسبب عدم  إتمام الخطوة:”نحن فسرنا قواعد اللعب النظيف بطريقة مختلفة”.

وكان شهر أغسطس قد شهد في بدايته صدمة الكتلان الكبرى خلال السنوات الأخيرة بسبب رحيل ميسي عن النادي وعدم تجديد التعاقد معه، قبل أن يتم انتقاله لنادي باريس سان جيرمان ليُزامل نيمار من جديد.

الجدير بالذكر فإن نيمار جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي، وينتهي عقده الحالي مع الباريسيين في 2025.

وكان نيمار قد انضم للباريسيين في 2017 قادماً من برشلونة، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 117 مُباراة، سجل فيهم 87 هدفاً، وصنع 52 هدفاً لزملائه.

#خوان لابورتا #برشلونة #نيمار #نيمار دا سيلفا

الأكثر قراءة اليوم

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

هكذا احتفى التونسيون بأبطال “نفق الحرية”

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى في سجونه

العمادي يكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

p

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية