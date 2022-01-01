الفيفا يكسر صمته بشأن فوضى مباراة البرازيل والأرجنتين

وكالات / سما /

عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بالغ أسفه إزاء إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتدخلت وزارة الصحية في المباراة التي كانت مرتقبة بين الغريمين اللاتينيين ليتقرر في النهاية إيقاف اللقاء بعد خمس دقائق من انطلاقته.

وطالبت السلطات الصحية في البرازيل منع أربعة لاعبين أرجنتينين من المشاركة في اللقاء بسبب قدومهم من إنجلترا، خشية تفشي فيروس كورونا.

وتوعد الفيفا بفرض قرارات تأديبية شديدة نظراً لكون المباراة تحت لوائه، مع التأكيد على أسفه بالمشاهد التي سبقت إلغاء المباراة التي كانت ستجمع اثنين من كبار المنتخبات حول العالم.

وأكد الاتحاد الدولي أنه تلقى التقارير الرسمية الخاصة بالمباراة على أن يتم دراستها وتحليل كل شيء من قبل لجنة التأديب مع اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة في الوقت المناسب.

وتتصدر البرازيل حالياً ترتيب جدول تصفيات القارة بفارق ثمانية نقاط كاملة عن الأرجنتين التي تستقر في خانة الوصيف بعد مرور 7 جولات من التصفيات.