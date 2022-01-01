  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة :تسجيل11 حالة وفاة و2761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة :تسجيل11 حالة وفاة و2761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 11 وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1410 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة في التقرير الوبائي، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 340، قلقيلية 90، جنين 188، سلفيت 77، نابلس 248، أريحا والأغوار 7، طوباس 29، رام الله والبيرة 144، ضواحي القدس 6، بيت لحم 9، الخليل 26، قطاع غزة 1598".

وسجلت 11 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 5 حالات في قطاع غزة، بيت لحم 1، قلقيلية 2، نابلس 3".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي توزعت حسب التالي: "طولكرم 148، قلقيلية 40، جنين 84، سلفيت 56، نابلس 211، أريحا والأغوار 4، طوباس 22، رام الله والبيرة 82، ضواحي القدس 24، بيت لحم 12، الخليل 27، قطاع غزة 700".

ولفتت أن 64 مصابا بفيروس كورونا في العناية المكثفة بينهم 14 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 161 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,150,913 بينهم 477,125 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

هكذا احتفى التونسيون بأبطال “نفق الحرية”

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى في سجونه

العمادي يكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

p

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية