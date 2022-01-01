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رام الله: وقفة اسناد للأسرى المضربين عن الطعام أمام الصليب الأحمر

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا ذوو وفعاليات الأسرى، اليوم الثلاثاء، إلى حماية الأسرى، خاصة المرضى منهم، ومنع استفراد إدارة سجون الاحتلال بهم.

جاء ذلك خلال الوقفة الأسبوعية التي نظمتها فعاليات الأسرى أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، ورفع المشاركون صور المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، ولافتات تطالب بالإفراج عنهم.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إن مصلحة السجون تمارس اجراءات قمعية بحق الأسرى خاصة في قسم 2 من معتقل جلبوع في اعقاب تمكن 6 أسرى من الفرار، كما تم استدعاء 5 للتحقيق.

وحذّر من خطورة الأوضاع في المعتقلات، وقال: نحن في غاية القلق على حياة الأسرى في ظل الاجراءات التي باشرت بها سلطات الاحتلال، وفي ظل التحريض المتواصل ضدهم.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والشعبية لإسناد الأسرى ومنع استفراد ادارة السجون، مشيرا الى ضرورة دعم ومساندة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ومنهم: كايد الفسفوس ومقداد القواسمة المضربين منذ ما يقارب الشهرين، والأسرى المرضى.

#الصليب الأحمر #نادي الأسير #الاحتلال

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