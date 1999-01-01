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ملحم: شركة غاز فلسطين لإدارة المرافق والتعاقد لشرائه من مصادر مختلفة

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: شركة غاز فلسطين لإدارة المرافق والتعاقد لشرائه من مصادر مختلفة



رام الله / سما /

 قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة للغاز، يأتي من أجل إدارة مرافق الغاز في فلسطين، والدخول في تعاقدات لشراء الغاز من مصادر مختلفة، وأهم هذه المصادر الغاز الفلسطيني المكتشف في البحر قبالة سواحل غزة عام 1999.

وأضاف أن هذه الشركة الحكومية سيكون من مهامها أيضاً استغلال الموارد الطبيعية وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وبناء وتملك الخطوط الناقلة للغاز من مصادرها إلى مراكز الاستهلاك وأهمها محطات توليد الكهرباء المنوي بناؤها في الضفة، وتزويد محطات التوليد في غزة بالغاز الطبيعي وتحوليها للعمل بالغاز بدلا  من السولار المعمول به حالياً.

وأشار ملحم إلى أن تزويد محطات التوليد بالغاز سيعمل على انخفاض أسعار الكهرباء خاصة أن سعر الغاز أرخص من الوقود الأحفوري، وسيخفف من انبعاثات الغاز الصادرة منها.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من عمل هذه الشركة سيركز على تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ومن ثم محطات تحلية المياه، والمناطق الصناعية.

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