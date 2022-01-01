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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (8 سبتمبر)

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (8 سبتمبر)



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الأربعاء 8 سبتمبر، للمتبقي من الحافلة السابعة + الثامنة + التاسعة حتى الرقم (80) من كشف رقم (2021/29).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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#معبر رفح #السفر

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