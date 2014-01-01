الكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

غزة / سما /

كشف علاء الدين الأعرج رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، عن تفاصيل خطة إعادة إعمار القطاع التي من المقرر أن تبدأ في الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح الأعرج في بيان له عقب لقاء جمعه وإدارة الاتحاد مع السفير القطري محمد العمادي، أن عملية إعادة الإعمار ستكون من خلال المنحة القطرية عبر دفع الأموال اللازمة للمستفيدين بشكل مباشر، على أن تكون على 3 أو 4 مراحل مرتبطة بإنجاز كل مرحلة بالأخرى لإعادة بناء جميع المنازل المدمرة خلال العدوان الأخير.

ولفت الأعرج، إلى أنه سيتم بناء عمارات سكنية بتمويل من دولة الكويت، وستنفذ عبر شركات المقاولات والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن السفير العمادي أبلغهم عن وجود تفاهمات بين قطر وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تفضي إلى رفع الحصار وإعادة الإعمار.

ووفقًا لرئيس اتحاد المقاولين بغزة، فإن السفير القطري أبلغهم بأن الأسبوع المقبل سيتم إدخال حديد البناء بدون آلية الإعمار المتعارف عليها منذ عام 2014 (GRM)، كما أنه سيكون تسهيلات تتعلق بالمواد ذات الاستخدام المزدوج حتى يتم تكفيك هذا الملف تدريجيًا.

وقال العمادي خلال اللقاء، إن هناك تغيير جوهري يحدث في سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه غزة، مشيرًا إلى أن هناك ضغط أوروبي وأميركي يهدف لتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي بغزة.

وفيما يتعلق بالمشاريع ذات العلاقة بقطاعات البنية التحتية والزراعية وغيرها، قال السفير العمادي، أن العام القادم سيكون فيها العمل للمقاولين بعد وضوح الرؤية الكاملة الخاصة بهذه المشاريع.