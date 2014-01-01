  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضغط أميركي أوروبي على إسرائيل..

الكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار غزة بدعم قطري وكويتي



غزة / سما /

كشف علاء الدين الأعرج رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، عن تفاصيل خطة إعادة إعمار القطاع التي من المقرر أن تبدأ في الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح الأعرج في بيان له عقب لقاء جمعه وإدارة الاتحاد مع السفير القطري محمد العمادي، أن عملية إعادة الإعمار ستكون من خلال المنحة القطرية عبر دفع الأموال اللازمة للمستفيدين بشكل مباشر، على أن تكون على 3 أو 4 مراحل مرتبطة بإنجاز كل مرحلة بالأخرى لإعادة بناء جميع المنازل المدمرة خلال العدوان الأخير.

ولفت الأعرج، إلى أنه سيتم بناء عمارات سكنية بتمويل من دولة الكويت، وستنفذ عبر شركات المقاولات والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن السفير العمادي أبلغهم عن وجود تفاهمات بين قطر وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تفضي إلى رفع الحصار وإعادة الإعمار.

ووفقًا لرئيس اتحاد المقاولين بغزة، فإن السفير القطري أبلغهم بأن الأسبوع المقبل سيتم إدخال حديد البناء بدون آلية الإعمار المتعارف عليها منذ عام 2014 (GRM)، كما أنه سيكون تسهيلات تتعلق بالمواد ذات الاستخدام المزدوج حتى يتم تكفيك هذا الملف تدريجيًا.

وقال العمادي خلال اللقاء، إن هناك تغيير جوهري يحدث في سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه غزة، مشيرًا إلى أن هناك ضغط أوروبي وأميركي يهدف لتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي بغزة.

وفيما يتعلق بالمشاريع ذات العلاقة بقطاعات البنية التحتية والزراعية وغيرها، قال السفير العمادي، أن العام القادم سيكون فيها العمل للمقاولين بعد وضوح الرؤية الكاملة الخاصة بهذه المشاريع.

#غزة #اعادة اعمار غزة #قطر #الكويت #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة الإسرائيلية تزعم : لم يحفر الاسرى نفق داخل السجن و هكذا هربوا ..

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

هكذا احتفى التونسيون بأبطال “نفق الحرية”

الأخبار الرئيسية

p

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

الصحة بغزة :5 وفيات و1598 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 700 حالة

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

صدمة

صدمة إسرائيلية بعد عملية الهروب الهوليودية للأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية