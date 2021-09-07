شرطة المرور تكشف قائمة الشوارع المغلقة في قطاع غزة اليوم

غزة / سما /

أصدرت شرطة المرور والنجدة اليوم الثلاثاء، تنويها مهما للمواطنين والسائقين في قطاع غزة، حول إغلاق بعض الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية في القطاع.

وفيما يلي تنويه الشرطة :

أعمال الصيانة والإغلاقات ليوم الثلاثاء الموافق 07/09/2021

محافظة غزة

وجود أعمال تمديد خط صرف صحي لبلدية غزة في شارع نادي الشاطئ مع إغلاق كلي للشارع، من الساعة 23:00 ولمدة ثلاث ساعات

اعمال صيانة على الاعمدة والمناهل والكابينة اليوم 7/9/2021م من الساعة 05:00 صباحاً وحتى 17:00 في شارع رقم 8 بجوار الكلية الجامعية لصالح شركة الاتصالات

محافظة غزة

اعمال صيانة جنطة من الساعة 09:00 صباحاً في شارع الجلاء مفترق شارع الثورة وبعد الانتهاء من الصيانة الاولى سيتم العمل في شارع الميناء مقابل عمارة المارينا شرق دوار الميناء

محافظة غزة

أعمال صيانة طارئة (جنطة فايبر) في شارع النصر في المنطقة الممتدة من مفترق الاتصالات حتى برج الاندلس مفترق الكرامة من الساعة 09:00 صباحاً و حتى الساعة م19:00

محافظة غزة

استمرار أعمال إزالة ركام لعمارة العدنان شارع الصناعة بجوار برج السوسي وإغلاق كلي للسايد الشرقي "لمدة اسبوع

محافظة غزة

اعمال تبليط لشارع الوحدة السايد الجنوبي وإغلاق كلي من قبل عمارة الداعور حتى ما قبل عيادة تل شومير

محافظة الشمال

"استمرار اعمال تمديد خطوط مياه " واغلاق جزئي وكلي بيت حانون شارع دمرة والسكة والمنطقة الصناعية وتنتهي يوم السبت 9/10/2021