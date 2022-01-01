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الصحة بغزة :5 وفيات و1598 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 700 حالة

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة :5 وفيات و1598 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 700 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 5 حالات وفاة و1598 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 700 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 5633 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت أن اجمالي تراكمي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 139692 إصابة، والحالات النشطة 17646 حالة، والمتعافين 120865 حالة.

ووصل عدد الوفيات إلى 1181 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 310 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 169 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 339868 شخص.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة #غزة

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