  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو جيش يدعو إلى فتح الأسواق العربية للعمالة الفلسطينية

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا وزير العمل نصري أبو جيش، إلى فتح الأسواق العربية للعمالة الفلسطينية، وتنفيذ القرارات التي تتعلق بدعم العامل الفلسطيني للمساهمة في تخفيض نسبة الفقر وخفض معدلات البطالة.

وأضاف أبو جيش في تصريح ، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال مؤتمر منظمة العمل العربي في دورته الـ 47، إن مشاركة فلسطين في هذا المؤتمر بوفد حكومي، ووفد من أصحاب العمل والعمال بفلسطين له أهمية كبيرة للتواصل مع الأشقاء العرب لسبل دعم معاناة العامل الفلسطيني وفضح ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من اعتقال واعتداء وإهانة بحق العامل الفلسطيني.

وأوضح، إنه تم عقد اجتماع تحضيري على هامش أعمال المؤتمر بمشاركة فلسطين، وممثلين عن منظمة العمل العربية والدولية "اللجنة التحضيرية"، تمهيدا لعقد اجتماع المانحين لدعم التشغيل في فلسطين والذي سيعقد على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في آذار المقبل في جنيف.

كما التقى وزير العمل مع عدد من نظرائه العرب، لحشد دعم لعقد اجتماع المانحين، وتم الاتفاق مع عدد من الوزراء على إبرام مذكرة تفاهم والاتفاق على استقبال العمالة الفلسطينية في مجالي التعليم والهندسة، على أن يتابع الوزراء هذا الموضوع بعد التشاور مع الوزارات المختصة، خاصة في دولتي قطر والكويت.

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة الإسرائيلية تزعم : لم يحفر الاسرى نفق داخل السجن و هكذا هربوا ..

عملية الهروب وصدمة المؤسسة الإسرائيلية: "الشرطية نائمة.. سيارة هروب في انتظارهم"

الكشف عن تفاصيل "مثيرة" حول عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع

أول تعليق من حماس على قصف الإحتلال لقطاع غزة

ما الذي يخبئه عام 2022 لإسرائيل؟

الرئيس عباس يهاتف نظيره الاسرائيلي ووزير جيشه..

هكذا احتفى التونسيون بأبطال “نفق الحرية”

الأخبار الرئيسية

p

بالفيديو.. لحظة خروج الأسرى الفلسطينيين الفارين من النفق

الصحة بغزة :5 وفيات و1598 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 700 حالة

تفاصيل الدقائق الأخيرة.. القصة الكاملة لفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

مجددا .. وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة سرا وهذا ما تم بحثه ..

صدمة

صدمة إسرائيلية بعد عملية الهروب الهوليودية للأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية