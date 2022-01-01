أبو جيش يدعو إلى فتح الأسواق العربية للعمالة الفلسطينية

رام الله / سما /

دعا وزير العمل نصري أبو جيش، إلى فتح الأسواق العربية للعمالة الفلسطينية، وتنفيذ القرارات التي تتعلق بدعم العامل الفلسطيني للمساهمة في تخفيض نسبة الفقر وخفض معدلات البطالة.

وأضاف أبو جيش في تصريح ، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال مؤتمر منظمة العمل العربي في دورته الـ 47، إن مشاركة فلسطين في هذا المؤتمر بوفد حكومي، ووفد من أصحاب العمل والعمال بفلسطين له أهمية كبيرة للتواصل مع الأشقاء العرب لسبل دعم معاناة العامل الفلسطيني وفضح ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من اعتقال واعتداء وإهانة بحق العامل الفلسطيني.

وأوضح، إنه تم عقد اجتماع تحضيري على هامش أعمال المؤتمر بمشاركة فلسطين، وممثلين عن منظمة العمل العربية والدولية "اللجنة التحضيرية"، تمهيدا لعقد اجتماع المانحين لدعم التشغيل في فلسطين والذي سيعقد على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في آذار المقبل في جنيف.

كما التقى وزير العمل مع عدد من نظرائه العرب، لحشد دعم لعقد اجتماع المانحين، وتم الاتفاق مع عدد من الوزراء على إبرام مذكرة تفاهم والاتفاق على استقبال العمالة الفلسطينية في مجالي التعليم والهندسة، على أن يتابع الوزراء هذا الموضوع بعد التشاور مع الوزارات المختصة، خاصة في دولتي قطر والكويت.