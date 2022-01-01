الاحتلال يعتقل شابا من مصلى قبة الصخرة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب فتحي الجمل من أراضي عام 1948 من داخل المصلى، بتهمة التكبير بالتزامن مع اقتحام المستوطنين.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وكانت "جماعات المعبد" قد حرضت خلال الأيام الماضية المستوطنين لاقتحام الأقصى، خلال ما تسمى بـ"أيام التوبة"، وهي الأيام العشرة الممتدة من رأس السنة العبرية حتى "يوم الغفران"، تحت شعار "اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي جبل الهيكل".