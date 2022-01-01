عناوين الصحف الفلسطينية

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، القدس" الصادرة اليوم الثلاثاء، فرار 6 أسري من معتقل "جلبوع" شديد الحراسة.

كما أبرزت خبر قرار مجلس الوزراء بتحديد 11 كانون الأول موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات الهيئات المحلية، ومنع الأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يعزي نبيه بري والشيخ علي الخطيب وأحمد قبلان بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان.

-مجلس الوزراء يحدد 11 من كانون الأول موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات الهيئات المحلية.

-السفير طهبوب يسلم رسالة تعزية من الرئيس الى أرملة المناضل شفيق الغبرا.

-6 أسرى يفرون من سجن "الجلبوع" شديد الحراسة.

-تشييع رفات جندي أردني في القدس عثر عليه في حي الشيخ جراح.

-رفضا لاعتقالهم الإداري: 6 أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام.

-17 وفاة و2742 اصابة بـ"كورونا" و 55 مصابا في غرف العناية المكثفة.

-العمادي: استئناف تقديم المنحة القطرية قريبا عبر آلية تشمل السلطة الوطنية والامم المتحدة.

-المفتي يدعو لشد الرحال إلى "الأقصى" ردا على دعوات اقتحامه.

-تظاهرتان في البطوف والشاغور احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

"الأيام":

-"الهروب العظيم": هكذا حفر الأسرى الستة طريقهم الى الحرية.

- احتفالات شعبية وتظاهرات ابتهاجا بالهروب.

-الحكومة تمنع الأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات مع تسجيل 17 حالة وفاة، و2742 اصابة "كورونا".

-الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة والمفتي يدعو لشد الرحال الى "الأقصى".

-غارات اسرائيلية على مواقع المقاومة في القطاع.

-اجراء انتخابات المجالس المحلية المصنفة "ج" في 11 كانون الأول.

-العمادي: انجاز اجراءات صرف المنحة القطرية للأسر بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

-القطاع: إطلاق بالونات حارقة واندلاع حرائق في "غلاف غزة".

-القدس: تشييع خاص لجثمان جندي أردني استشهد عام 1967 الى المقبرة اليوسفية.

"القدس":

-6 أسرى من سجن "جلبوع" ينتزعون حريتهم.

-قصف جوي اسرائيلي على القطاع وعشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى".

-العمادي: اتفاق على صرف المنحة القطرية وفتح المعابر وتقديم تسهيلات لتحسين الحياة في غزة.

-17 وفاة و2742 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع.

-الحكومة 11 كانون الأول موعد اجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس القروية.

-تشييع رفات جندي أردني بعد 54 عاما على استشهاده.

-امهال سكان الخان الأحمر أسبوعا لتقديم التماس.