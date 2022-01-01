أجواء صيفية ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي العام

رام الله / سما /

​توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صيفيًا عاديًا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





