ولي العهد السعودي يبحث مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية مع ولي عهد أبو ظبي

الرياض/سما/



أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود بحث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوكالة أن "الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات".

وأضافت أنه "تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك خلال الاتصال".