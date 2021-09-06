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شاهد: مباراة باراغواي وكولومبيا تتحول لحلبة للـ"تايكوندو"

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مباراة باراغواي وكولومبيا تتحول لحلبة للـ"تايكوندو"



أسونسيون/سما/

تعادل منتخب باراغواي أمام ضيفه الكولومبي (1-1) في مباراة مثيرة جمعتهما فجر الاثنين، في الجولة السادسة المؤجلة من تصفيات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت المباراة ساخنة بين المنتخبين في صراعهما على المركز الخامس في جدول ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

فقد تحولت بقعة من ملعب "ديفينسوريس ديل الشاكو" في العاصمة أسونسيون إلى حلبة للفنون القتالية، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، إثر احتكاك بين عدد من اللاعبين كاد أن يؤدي إلى شجار جماعي.


وسجل المهاجم الباراغوياني أنتونيو سانابريا هدف التقدم لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 40، ورد الجناح الكولومبي خوان كوادرادو بهدف التعادل في الدقيقة 53 من ضربة جزاء.

وسقط المنتخب الكولومبي في فخ التعادل الثالث على التوالي في التصفيات، ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين أمام منتخب باراغواي، الذي تعادل للمرة الخامسة مقابل انتصار وهزيمتين.

بينما يتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022" بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، قبل توقف مباراتهما أمس الأحد.


ويحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطة على نظيره الأوروغواياني صاحب المرتبة الرابعة.

ويشغل منتخب بيرو المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على نظيره التشيلي الثامن في جدول الترتيب.

ويحتل منتخب بوليفيا المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ومن ثم فنزويلا في المركز العاشر الأخير برصيد 4 نقاط.

وتلعب منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة بنظام الدوري، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الخامس الملحق الـ"فيفا" المؤهل.

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