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الرئيس يعزّي الشيخ أحمد قبلان بوفاة والده

الإثنين 06 سبتمبر 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزّي الشيخ أحمد قبلان بوفاة والده



رام الله /سما/

 عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، بوفاة والده الشيخ عبد الأمير قبلان.

وقال الرئيس في برقية تعزية أرسلها للشيخ أحمد قبلان، "تلقينا بحزن كبير نبأ وفاة والدكم الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، بعد حياة أمضاها في خدمة وطنه وشعبه وأمته، فحقق إنجازات هامة من خلال بنائه للعديد من المؤسسات التربوية والمساجد ومؤسسات الرعاية، وإصداره لعشرات الأبحاث، وسنظل وشعبنا الفلسطيني نستذكره بكل امتنان وإكبار ووفاء على وقوفه ومناصرته للقضية الفلسطينية".

وتابع الرئيس: "نتقدم لسماحتكم ولأفراد العائلة الكرام وللشعب اللبناني الشقيق كافة، بأسمى عبارات تعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، سائلين الله تعالى عز وجل أن يشمل الراحل الكبير بواسع رحمته وعفوه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وجميع محبيه جميل الصبر وحسن العزاء".

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